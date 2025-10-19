秋田朝日放送 19日早朝、能代市二ツ井町で散歩中の７８歳の女性がクマに襲われけがをしました。 午前６時ごろ能代市二ツ井町仁鮒の農道で散歩をしていた７８歳の女性が、後ろからクマに襲われ背中をひっかかれました。警察によりますと、女性はクマに背中をひっかかれて初めてクマの存在に気付いたということです。けがは軽傷とみられます。女性を襲ったクマは体長１ｍほどで、他に２頭の子グマがいました。３頭はその後走