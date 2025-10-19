新聞感想文コンクールの表彰式が10月19日に高知市で行われました。新聞感想文コンクールは子どもたちに活字に親しみ、考える力をつけてもらおうと、高知新聞の販売所グループ「高新会」と高知新聞社が開催しています。22回目の今年が最後の開催で、県内の小中高あわせて60校から3000点の応募があり、このうち最優秀賞に5点、優秀賞に25点が選ばれました。最優秀賞などの作品は10月25日に高知新聞朝刊とウェブサ