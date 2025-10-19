秋田朝日放送 子どもたちに様々な仕事を体験してもらおうというイベントが秋田市で開かれました。 この催しは、小学生に様々な職業に触れ働くことの楽しさを知ってもらおうと秋田商工会議所青年部が初めて開きました。バーテンダーやレーシングドライバーなど普段子どもたちが接する機会の少ない仕事も体験できるとあって、会場は多くの親子連れでにぎわいました。