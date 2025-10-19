建設関係の仕事に親しみを持ってもらおうと、10月１９日に高知市でイベントが開かれました。高知市の大旺新洋おまち多目的広場で開かれた「こうち建設フェスタ」は県建設業協会が主催するもので、会場には約20のブースが並び、高所作業車やミニバックホーの体験コーナーなどが人気を集めていました。県建設業協会では建設関係の仕事に親しみを持ってもらい防災意識も高めてもらえるよう、来年も秋に開催予