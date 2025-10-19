秋田朝日放送 任期満了に伴うにかほ市長選は、現職の市川雄次さん（58）以外に立候補の届け出がなく市川さんが３回目の当選を決めました。 市川さんは市議会議員を経て２０１７年の市長選で初当選し、今回で３期目です。若者支援住宅の整備など人口減少対策や地域資源を生かした観光振興などに力を入れてきました。前回４年前の市長選では新人との一騎打ちを制しましたが、今回は無投票当選となりました。