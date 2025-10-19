１９日放送のフジテレビ系報道番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（日曜・午後５時半）では、自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなったことを報じた。キャスターを勤める奥寺健アナウンサーが「速報です。日本維新の会が先ほど常任役員会を開き、自民党との連立政権を巡る判断を吉村代表らに一任しました」と報じた。「自民と維新は明日にも連立政権の合意書に署名する見通しですが、関係