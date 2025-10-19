【新華社ウルムチ10月19日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州タルバガタイ地区額敏（ドルビルジン）県は10月に入り、秋の気配が深まった。柳の林を風が吹き抜け、ヨシの花が雪のように舞う。緑色と黄色に塗り分けられた草原を牛や羊がゆっくりと歩く。遠くの山々は初雪に覆われ、白銀の頂と漆黒の峰々が夕暮れに沈み、水墨画を思わせる。（記者/関俏俏）