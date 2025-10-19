通年価格が安定している節約食材「エリンギ」。切り方や味付けの工夫で「ホタテ」風に味わえます。今日は、そんなちょっぴり不思議な感覚と贅沢気分が楽しめる、おつまみアイデア3品をご紹介します。 厚めの輪切りと切り込みがポイントオイスターソースで旨みアップ歯ごたえが良くお酒に◎エリンギ料理のレパートリーが増える レシピのつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）を見ると、「見た目も食感もホタテ！」「リピー