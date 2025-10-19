日本ハムが崖っぷちから3連勝。「逆王手」を懸け、20日に運命の第6戦を迎える。注目は今季リーグ最優秀防御率のソフトバンク・モイネロと、本塁打＆打点の2冠に輝いた日本ハム・レイエスのガチンコ対決だ。レイエスはファイナルS5試合で17打数9安打の打率・529、4本塁打、6打点。モイネロは中4日での先発となるが、15日の第1戦でのレイエスとの対戦は3打数1安打だった。2人の対戦は昨季が7打数2安打、今季が25打数5安打