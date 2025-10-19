写真に納まる男子優勝の永原依弦（中央）、2位の志治群青（左）、3位の猪又湊哉＝ムラサキパークかさまスケートボード・パークの日本選手権最終日は19日、茨城県笠間市のムラサキパークかさまで行われ、決勝の男子は永原依弦が89.66点で初優勝した。4月のマイナビ日本オープンを制した志治群青が2位、前回覇者の猪又湊哉は3位だった。女子は前回2位の長谷川瑞穂が81.24点で初の頂点に立った。2021年東京五輪4位の岡本碧優が2位