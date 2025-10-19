デジタル技術の総合展示会、「CEATEC」。今回は人工知能・AI関連の出展が半数を超えました。AIが私たちの生活にどのような進歩をもたらすのか、取材してきました。【写真を見る】「誰だっけ…」を解決名前を耳打ちしてくれるカメラ付きイヤホン暮らしに役立つ「最新AI」続々「左体重のキープが上手くいっていないようです」ゴルフのスイングに対するアドバイスや...「コーヒーをお持ちしました。一息つきませんか？」疲れを察知