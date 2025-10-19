任期満了に伴う高岡市議会議員選挙がきょう告示され、定数25に対し、32人が立候補しました。高岡市議会議員選挙は、定数が今回2つ減った25に対し、7人多い32人が立候補し、内訳は現職20人、新人9人、元市議3人となっています。投票は今月26日に行われます。