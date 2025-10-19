任期満了に伴う上越市長選挙が19日告示され、過去最多の6人が立候補しました。上越市長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で元外交官の小菅淳一さん、元市議会議長の石田裕一さん、元職の宮越馨さん、現職の中川幹太さん、元参議院議員の風間直樹さん、前市議の丸山章さんの6人です。6人が立候補するのは新潟県内の市長選挙では過去最多です。選挙戦では1期4年の現市政への評価や人口減少対策などを争点に論戦が交わ