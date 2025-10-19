（台北中央社）エバー（長栄）航空の客室乗務員（CA）が国際線乗務後に死亡した問題で、台湾では航空業界の労働環境への関心が高まっている。労働部（労働省）は17日、同社を含む国内の航空会社6社を招集して会議を開き、6社は社員の病気休暇や生理休暇の取得を人事評価に反映させないなどの方針で一致した。交通部（交通省）民用航空局やエバー航空によれば、亡くなったCAは先月25日、イタリア・ミラノから桃園空港（北部・桃園市