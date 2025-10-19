【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが、2年ぶりとなるファンクラブ「miles」限定ライブ『milet×miles Room #301 vol.2』を10月19日、21日に開催。久しぶりにファンの前に姿を見せた。そして初日となる大阪公演のMCで、2026年2月13日、14日に日本武道館2days公演を開催することをサプライズ発表した。 ■miletがいま提示する“現在地”を象徴する新ビジュアルも解禁 miletが日本武道館でライブを行うのは、2023年5月