台湾では18日、国民党主席（党首）に鄭麗文氏が選出された。鄭氏は1969年生まれで、1990年に発生した政治改革を求める大規模な学生運動（三月学運、野百合運動）にも参加し、かつては独立志向の強い民進党に所属していた。その後、民進党と袂（たもと）を分かち、国民党に入党した。戦闘的な姿勢が目立つので「女戦将」などとも呼ばれる。ドイツメディアのドイチェ・ベレは、鄭氏にまつわる事情を紹介する記事を発表した。鄭麗文氏