親を亡くすなどした子どもたちを支援する「あしなが学生募金」が鹿児島市で行われました。あしなが奨学金を受けている大学生やボランティアが「あしなが学生募金」の募金活動を行いました。「あしなが学生募金」は病気や災害で親を失うなどした子どもたちが進学する際の奨学金に充てられるものです。県内では現在118人があしなが奨学金を受けています。（あしなが学生募金事務局/大学3年生・及川来海さん）「かわいそうだなと