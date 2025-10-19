北朝鮮による拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さんが肝付町で署名活動を行いました。署名活動は肝付町で開かれた「高山やぶさめ祭」の会場で行われました。（署名活動参加者）「拉致被害者救出の署名にご協力ください」北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さんや、この問題に関心を持つ高校生などが署名への協力を求めました。（甲南高校2年・福留豪希さん）「はやく帰ってきて欲しいというのもありますし、