25日（土曜）の東京メインは2歳牝馬によるG3「第14回アルテミスS」（芝1600メートル）。飛躍を誓う良血馬が数多くエントリーした。中でも注目は武豊が騎乗予定の白毛馬マルガだ。母はブチコ。半姉にG13勝のソダシ、23年のスプリンターズSを勝ったママコチャがいる“シラユキヒメ一族”。函館1800メートルの新馬戦から2歳コースレコード勝ちと、圧巻のパフォーマンスでファンを魅了した。素質は偉大な姉たちにも負けず劣らず。