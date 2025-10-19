プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に開かれる。宮城県内からは、仙台六大学リーグの東北福祉大と仙台大の４選手が、上位指名の可能性がある。仙台育英の２選手を含め近年にない「豊作」の今年。運命の日を前に、未来のスター候補を紹介する。（浅井望）リーグ戦で２季連続優勝した東北福祉大でひときわ注目を集めるのが、桜井頼之介投手（２２）。１１日の秋季最終節第１戦で先発し、仙台大を３安打完封した。常