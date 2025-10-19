東京・江東区で江戸時代から続く伝統芸能「木場の角乗」が披露されました。【映像】水面に浮かぶ角材で大技を披露する乗り手たち江東区の木場公園で19日、「第43回江東区民まつり中央まつり」が開催され、都の無形民俗文化財に指定されている「木場の角乗」が披露されました。木場は、江戸時代に木材の集積地として栄えたことが地名の由来となりました。「角乗」は当時、材木の管理に携わった職人たちが生み出し、大技の習得