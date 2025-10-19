【法政二−花咲徳栄】４回法政二２死一、二塁。榑松が右越えに３ランを放つ＝山日ＹＢＳ球場（立石祐志写す）高校野球の第７８回秋季関東大会第２日は１９日、山梨県の山日ＹＢＳ球場などで１回戦４試合を行い、神奈川２位の法政二は花咲徳栄（埼玉１位）に９─１０で逆転負けを喫した。法政二は初回、柴田修伍（２年）と鈴木寛大（同）の連続適時打で２点を先制し、３─０の四回には榑松正悟（同）の３ランなどで５点を追加