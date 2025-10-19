ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、重ね着風がオシャレでフリルやリボンで可愛さもプラスした、ディズニーデザイン「切り替え裏毛プルオーバー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「切り替え裏毛プルオーバー」 © Disney 価格：2,790円（税込