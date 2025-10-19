セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年10月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』くっつきマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』くっつきマスコット 登場時期：2025年10月17日より順次サイズ：全長約8×6×11cm種類：全4種（プー（ウインク）、プー、ティガー、ピグレット）投入店舗：全国のゲームセン