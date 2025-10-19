ソフトバンクは19日、カーター・スチュワート投手が医療機関受診およびリハビリのため、米国に帰国したことを発表した。昨季は9勝を挙げて開幕ローテにも内定していたが、2月のキャンプ中に左脇腹を痛め離脱。4月に一時帰国するなどリハビリが続いていた。今季の登板はなかった。契約は来季まで残っており、万全の状態での復活を目指す。