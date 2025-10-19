「一般戦」（１９日、多摩川）三浦洋次朗（３６）＝愛知・１１０期・Ａ２＝が初日に３、１着と好スタートを決めた。「明らかにいいですね。いいのはレース足。直線が伸びるというよりは回った後に意外と前にいる感じ。今もいいターンはできなかったけど前にいた」と舟足に好感触の様子。Ａ２キープへの勝負駆けについては「そこは全然意識はしていない。でも、最後の最後にいいのが引けた。そういう意味では勝負強いですね