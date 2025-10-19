秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまがジェンダー平等への取り組みなどを表彰するイベントに出席されました。【映像】佳子さまのワンピース姿「ガールスカウトは長年にわたり、少女たちが自分らしく輝き、よりよい社会を創ることを目指して活動してこられました。そのような努力が実を結び、ジェンダー平等を含むより良い社会が実現することを願っています」（佳子さま）佳子さまは、全国の女子生徒らによる活動報告を熱心に聞き、拍