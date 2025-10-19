NGT48の高島柚愛（15）、甲斐瑞季（17）、北澤百音（17）、辻田季音（17）が19日、マックハッピーデー「青いマックの日」の募金活動を行った。4人は新潟市内のマクドナルド2店舗で募金を呼びかけた。甲斐は「皆さんの温かい笑顔に触れて、それぞれの思いやご協力が、大きな力になると確信しました」と感想を話した。「青いマックの日」は、闘病中の子どもと、その家族を支援するチャリティーイベント。毎年10月、長期入院中の子ど