けさ早く、富山市内のホテルで火事がありました。けが人はいませんでした。富山中央警察署によりますと、きょう午前5時前、富山市手屋にあるホテルフェニックスの屋上から火が出ているのを通行人が見つけ、消防に通報しました。この火事で、屋上付近およそ4.4平方メートルを焼きましたが、当時いた利用客と従業員あわせて9人にけがはありませんでした。警察と消防は、屋上付近が火元とみて、出火原因などを詳しく調べていま