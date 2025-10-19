元サッカー選手の本並健治（61）、丸山桂里奈（42）夫妻が19日、埼玉・越谷市の「イオンレイクタウン」で行われた明治安田×イオン「包括的パートナーシップ記念イベント」でトークショーを行った。丸山は「いつもイオンにお世話になっているので、サッカーで言うとホームです」と笑顔で登場した。健康増進の一環として、手のひらをかざすと野菜充足度が分かる「ベジチェック」を行い、2人とも「野菜が不足しているようです」と判