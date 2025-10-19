プレミアリーグ第8節クリスタル・パレス対ボーンマスの一戦は3-3の壮絶な打ち合いとなった。まずリードを得たのは、アウェイのボーンマスだ。CFとして先発した19歳と若いイーライ・ジュニア・クルーピが7分、38分でゴール。第6節リーズ戦でも得点を挙げており、今季3ゴール目に。前半をノーゴールで終えたパレスだが64分と69分の5分間に、エースであるフィリップ・マテタが2得点。どちらもクロスに合わせる形でのゴールとなった。