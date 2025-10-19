各地で2026ワールドカップ出場を懸けた予選が行われる中、今月アジアではアジアカップ2027・3次予選が行われていた。その中で『ESPN』が注目したのは、グループCに入っていたインド代表だ。人口が多ければ強くなるというわけではないが、インドは世界最多14億人の人口を誇る。しかし、アジアの舞台でも思うように勝てないのが現実だ。インドはグループCで香港、シンガポール、バングラデシュと同居し、まさかの2分2敗で敗退。アジ