きょう（19日）午前、香川県三豊市仁尾町の県道交差点で、原付バイクと軽乗用車が衝突し、原付バイクの90歳の女性が意識不明の重体になっています。 きょう午前10時半ごろ、仁尾町仁尾丁の県道交差点で、三豊市仁尾町の女性（90）が運転する原付バイクと、三豊市仁尾町の女性（43）が運転する軽乗用車が衝突しました。警察によりますと、原付バイクの女性（90）は、事故発生当時は意識がありましたが、その後容体が急変し意識不明