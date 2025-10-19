ソウルバンド 思い出野郎Aチームが、ビルボードライブ横浜公演を12月7日に開催する。 （関連：Mrs. GREEN APPLEはいかにして国民的バンドとなったのか？フェーズ2での前人未到な快進撃を総括） ビルボードライブ横浜に初登場となる本公演は、新作EP『エンドロールの後に』のリリースツアーのファイナル公演として開催。チケットは、11月1日よりClub BBL会員／法人会員先行、同