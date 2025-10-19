JR西日本によりますと、きょう（19日）午後5時すぎ、特急「やくも22号」（岡山行き・4両編成）の運転士が、JR伯備線の備中川面駅の手前付近で「床下付近から異音」を認めたため停車したと、岡山指令所に連絡があったということです。 【写真を見る】撮影の名所「セリカカーブ」を行く273系「やくも」4両編成 運転士が車両点検をしたところ、先頭車の前面の足元付近の機器カバーの一部が曲損しているのを見つけたもの