◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節湘南１―１京都（１９日・レモンＳ）京都は敵地で、１９位・湘南と１―１で引き分けた。首位・鹿島とは勝ち点５差で３位。前半２９分、湘南ＦＷ鈴木章に右足で先制を許すと、前半３８分にはＦＷ原がＰＫを失敗。前半アディショナルタイム１分に、ＤＦ鈴木義が一発退場処分となり、１人少ない状況となった。０―１で迎えた後半アディショナルタイム１０分、右サイドのＭＦ山田の左足クロスから