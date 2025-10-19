◆秋季東海地区高校野球大会第２日▽準々決勝三重８−４常葉大菊川（１９日・パロマ瑞穂）２年連続のセンバツを狙う静岡県３位の常葉大菊川が、三重（三重１位）に４―８で敗れた。先発の井口陽向投手（２年）は、２回に１死も取れずに１点を失い、エースの佐藤大介（２年）が早くもマウンドへ。前日（１８日）の中京戦（岐阜２位、８〇６）で１４８球を投げ抜いており、疲労も残る中での登板だった。流れを止めること