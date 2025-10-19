バレーボールの大同生命SVリーグは19日、滋賀県草津市のYMITアリーナなどで女子の7試合が行われ、姫路は東レ滋賀にストレート勝ちして開幕4連勝とした。昨季準優勝のNEC川崎、KUROBEも4戦4勝とした。デンソーはAstemoに1―3で敗れて初黒星（3勝）。昨季覇者の大阪Mは山形を3―0で下し、2勝目（2敗）を挙げた。