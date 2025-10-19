19日は全国的に季節を進める雨が降っている所が多くなっています。気温も下がる中、各地で秋のイベントに歓声が上がりました。最高気温が14.4度と今シーズン最も低くなった北海道・苫小牧市では、地元の名物の冬の味覚である“ホッキ貝”を楽しむイベント「苫小牧漁港ホッキまつり」が開かれました。会場では、ホッキ貝が網の上で焼かれたり、早むき競争などが行われました。デッドヒートの末に優勝した人には、ホッキ貝がどっさり