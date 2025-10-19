“今年最高の新人”と呼ばれるボーイズグループCORTIS（コルティス）が、ファッション誌のカバーモデルに抜擢された。【写真】CORTIS、ファッション界の"ニュー・ヒット"に10月17日、ファッション誌『ELLE KOREA』は公式SNSを通じてCORTISが表紙を飾った『SUPER ELLE』のカバーイメージを公開した。今回の特集は『ELLE』11月号の別冊として制作され、グループカットと個人カットの両方で、メンバーそれぞれの多彩な魅力を堪能でき