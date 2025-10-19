メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の秋を彩る「名古屋まつり」が2日目を迎え、パレードに登場した俳優の小栗旬さんらが祭りを盛り上げました。 18日から行われている名古屋まつりは今年で71回目です。 19日午後のパレードには、来年の大河ドラマに出演する小栗旬さんと仲野太賀さんが登場しました。 ひと目見ようと、多くのファンが集まり歓声をあげていました。 続く、郷土英傑行列では、メ～テ