明日20日は前線や湿った空気の影響で、全国的にくもりや雨の所が多いでしょう。向こう1週間は、日本の南岸に停滞する前線の影響で雲が広がりやすく、太平洋側を中心に雨の降る日がある見込みです。26日(日)は気圧の谷の通過に伴い、広い範囲で雨となるでしょう。また、この先は、北日本を中心に寒気が流れ込みやすく、平年より気温が低くなる見通しです。明日20日東〜西日本は朝まで雨が残る所も沖縄は大雨注意明日20日も、日