◇パCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク1―7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）ソフトバンクの中村晃外野手（35）が第5戦のベンチ登録から外れ、試合中はベンチ裏で観戦するにとどめた。試合後は「今日は絶対安静だったので。（体は）大丈夫です」と話して球場を引き上げた。前日の第4戦で一塁塁審と正面衝突。頭部を打ったため試合中に救急搬送されていた。脳振とうのチェックも受けて現段階では症状は