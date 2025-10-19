◇米女子ゴルフツアーBMW女子選手権最終日（2025年10月19日韓国・パインビーチ・リンクス＝6785ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は6バーディー、1ボギーの67で回り、通算20アンダーで今季自己最高の2位に入った。WOWOWのインタビューに応じ、「前半からバーディーを取ってセヨンに近づきたかったけど、なかなか差を埋めることができなかったのは残念。でも、今季ベスト