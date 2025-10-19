ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は19日最終日の12Rで優勝戦が行われた。1号艇の石渡鉄兵（50＝東京）が、3コースから捲りに出た佐藤大佑を受け止めて、インから逃げ切った。G2優勝は初。G2以上の特別競走は7回目、通算88回目の優勝。2着は坪井康晴（48＝静岡）、3着には馬場剛（33＝東京）が入った。3連単＜1＞＜5＞＜6＞は6090円（20番人気）。