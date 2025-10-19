任期満了に伴う長野市長選が19日告示された。元市議の新人小泉一真氏（59）、元世界銀行職員の新人平本浩一氏（59）、再選を期す現職荻原健司氏（55）、元福祉施設職員の新人草間重男氏（75）、共産党元市議の新人野々村博美氏（68）の計5人が立候補を届け出た。いずれも無所属。1期4年の市政運営への評価が主な争点となる。26日投開票。荻原氏は子育て支援といった1期目の実績に触れ「まいた種の花を咲かせ、果実にする」。野