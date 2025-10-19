石破総理はきょう、21日に予定される総辞職を前に、総理公邸の引っ越し作業を行いました。21日には国会で総理指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が女性初となる第104代内閣総理大臣に選出される見通しです。なお、石破総理の在職期間はきょうで384日となり、菅義偉元総理に並んでいます。