シンガー・ソングライターでマルチクリエイターのこっちのけんと（２９）が１９日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた「ＴＯＫＹＯＦＭＬＩＶＥｉｎ渋谷音楽祭」に特別ゲストの歌手の「きんとき」らと登壇した。昨年１０月から同局の「Ｇ−ＳＨＯＣＫｐｒｅｓｅｎｔｓＴＨＥＭＯＭＥＮＴ」のパーソナリティーを務めるこっちのけんとは鮮やかな緑一色の衣装でステージへ。兄の俳優・菅田将暉の曲