きょうも県内ではクマの目撃が相次ぎ、魚津市では住宅の防犯カメラにその姿が映りました。田んぼから姿を見せて、住宅の敷地を横切る、クマ。きょう午前8時前、魚津市石垣の住宅に設置された防犯カメラに映りました。吉田颯人記者「クマの姿が捉えられたのは、魚津市の中山間地域です。クマは住宅の玄関のすぐ目の前を走り去っていきました」クマの体長は1メートル以上とみられ、住宅の敷地には足跡も残っていました。この住