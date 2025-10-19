ママさんバレーの富山県ナンバーワンを決める大会がきょう、砺波市で開かれました。「行けー」「 イェーイ」今年で48回目となる「KNB杯富山県ママさんバレーボール大会」、きょうの決勝トーナメントには、先月の予選大会を勝ち抜いた10チームが参加しました。試合は、9人制の3セットマッチで行われ、選手たちは、声を掛け合いながらスパイクを決めるなど白熱したプレーを見